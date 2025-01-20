Трамп не виконав передвиборчу обіцянку щодо завершення війни в Україні — NYT

Заява Трампа про швидке завершення війни з Росією була однією з його найбільш сенсаційних обіцянок.

Новообраний президент США Дональд Трамп обіцяв завершити війну в Україні за 24 години ще до того, як стане президентом. Однак це так і не було виконано, а бойові дії тривають навіть після його інавгурації.

Про це пише видання The New York Times.

Під час передвиборчої кампанії Трамп неодноразово заявляв, що може швидко завершити війну. В червні на мітингу він сказав, що зробить це одразу після перемоги на виборах. Під час теледебатів з Камалою Гарріс у вересні він повторив, що завершить війну до того, як стане президентом.

Це не була випадкова заява. Трамп активно просував цю ідею, заявляючи, що йому вдасться завершити війну до вступу на посаду. Однак, обіцяне не здійснилося. Після виборів Трамп не вжив жодних серйозних кроків для вирішення конфлікту, а бойові дії тривають навіть після його інавгурації.

Як зазначив сенатор Річард Блументал, проблемою є те, що Трамп не розуміє — мирної угоди можна досягти тільки за умов сильної позиції українців на переговорах, і він фактично підриває їхню позицію, що є однією з причин, чому війна не була завершена до його інавгурації.

Трамп звик до перебільшень і його обіцянка швидко завершити війну в Україні була частиною його іміджу як людини, що може вирішити будь-яку проблему. Однак обіцянки Трампа часто не виконуються, і навіть великі заяви стають порожніми словами. Він не виконав обіцянку побудувати стіну на кордоні з Мексикою, не ліквідував дефіцит федерального бюджету, не досяг миру між Ізраїлем та Палестиною і не скасував Obamacare.

Однак під час свого другого терміну Трамп допоміг призупинити бойові дії в Газі, відправивши посланця, щоб переконати Ізраїль погодитися на перемир’я. Хоча угода була досягнута адміністрацією Байдена, тиск Трампа відіграв важливу роль у її реалізації.

Війна в Україні є набагато складнішою для Трампа, оскільки йому доведеться починати з нуля. На відміну від ситуації в Газі, де вже існував план, в Україні немає готового плану миру. Тільки цього місяця новий посланець президента щодо війни в Україні Кіт Келлог відмовився від поїздки до Києва та інших європейських столиць, щоб вивчити ситуацію після інавгурації. Він висловив сподівання розв'язати конфлікт за 100 днів, що в 100 разів перевищує те, що Трамп обіцяв.

Кетрін Стоунер, старший науковий співробітник Стенфордського університету, зазначила, що обіцянка Трампа була абсурдною. Вона зазначила, що лише президент Росії Володимир Путін міг би завершити війну за 24 години, але він міг зробити це ще до початку конфлікту. Будь-які переговори, за її словами, триватимуть більше часу, незалежно від того, коли Трамп почне діяти.

Майкл Кіммейдж, автор книги "Колізії" про конфлікт Росії та України, підкреслив, що обіцянки Трампа завжди були "дуже вільними" і, можливо, більше стосувалися підвищення його іміджу, ніж реального плану.

Нагадаємо, Дональд Трамп пообіцяв на мітингу перед інавгурацією завершити війну в Україні та запобігти початку Третьої світової війни.

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