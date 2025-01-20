У Києві та низці областей повітряна тривога: яка є загроза

Слід перебувати в укриттях.

У Києві та низці областей 20 січня оголошено повітряну тривогу. Є ракетна загроза.

Про це повідомляють моніторингові канали.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога", — наголосили у Повітряних силах.

Станом на 11:53 "почервоніли" такі області:

Чернігівська

Сумська

Київська

Черкаська

Полтавська

Кіровоградська

Дніпропетровська

Харківська

Донецька

Запорізька

Херсонська

Миколаївська

Одеська

Нагадаємо, у Києві та низці областей вдень 19 січня оголошена повітряна тривога. Була загроза балістики.

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