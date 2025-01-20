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У Києві та низці областей повітряна тривога: яка є загроза

У Києві та низці областей повітряна тривога: яка є загроза

Повітряна тривога 20 січня

Слід перебувати в укриттях.

У Києві та низці областей 20 січня оголошено повітряну тривогу. Є ракетна загроза.

Про це повідомляють моніторингові канали.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога", — наголосили у Повітряних силах.

Станом на 11:53 "почервоніли" такі області:

  • Чернігівська
  • Сумська
  • Київська
  • Черкаська
  • Полтавська
  • Кіровоградська
  • Дніпропетровська
  • Харківська
  • Донецька
  • Запорізька
  • Херсонська
  • Миколаївська
  • Одеська

Нагадаємо, у Києві та низці областей вдень 19 січня оголошена повітряна тривога. Була загроза балістики.

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