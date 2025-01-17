У низці областей України оголошено повітряну тривогу: яка причина

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.
Ввечері 17 січня пів України охопила повітряна тривога. Загроза нальоту російських безпілотників.
Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ.
"Київська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", – йдеться в повідомленні.
Також загроза ударних БпЛА зберігається у Запорізькій та Одеській областях.
Оновлення інформації станом на 23:49 щодо руху ворожих ударних БпЛА:
- БпЛА на межі Сумщини і Харківщини, курс - північний;
- БпЛА на півночі Полтавщини, курс - західний;
- БпЛА на межі Кіровоградщини і Миколаївщини, курс - західний/північно-західний;
- БпЛА в центрі і на південному заході Дніпропетровщині, курс - північний/південно-західний;
- БпЛА на південному сході Миколаївщини, курс - південно-західний;
- БпЛА на північному сході Одещини, курс - західний;
- БпЛА на Чернігівщині, курс - південно-західний/західний/південно-східний;
- БпЛА на півночі Київщини, курс - південний.
Нагадаємо, росіяни,17 січня, ракетами атакували Кривий Ріг. На місці удару загинуло четверо людей.
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