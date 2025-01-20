Трамп назвал, какие указы подпишет в первую очередь: в США введут режим чрезвычайной ситуации

Новый, 47 президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, какие указы подпишет в первую очередь.

Об этом он сказал в своей инаугурационной речи.

Политик заявил, что сегодня, 20 января 2025 года, является "днем освобождения" для США.

"Сегодня я подпишу ряд исторических указов и мы начнем "революцию здравого смысла", — сказал Трамп.

Новый глава Белого дома пообещал ввести режим чрезвычайной ситуации на южной границе. Все незаконные пересечения будут остановлены. Он сообщил, что отправит туда военных, чтобы "остановить вторжение".

"Мы начинаем процесс возвращения миллионов и миллионов преступников туда, откуда они пришли. Мы возобновим нашу политику. Оставайтесь в Мексике", — заявил он.

Кроме того, наркокартели будут признаны международными террористическими организациями.

Трамп пообещал "мобилизовать ресурсы" для того, чтобы преодолеть рекордную инфлацию и быстро снизить цены.

Помимо Трамп пообещал объявить чрезвычайную ситуацию в энергетике. Он пообещал, что "Америка снова будет производящей страной. У нас есть крупнейшие резервы нефти и газа и мы их используем. Мы будем экспортировать американские ресурсы по всему миру. Мы будем снова богатой страной", — заверил он.

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Вживую! ИНАВГУРАЦИЯ И ПЕРВАЯ РЕЧЬ ТРАМПА

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