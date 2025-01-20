Макрон объявил план мобилизации молодых добровольцев: что он сообщил

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о проекте мобилизации большего количества молодых добровольцев для поддержки вооруженных сил в случае необходимости.

Об этом сообщает издание Le Monde со ссылкой на речь Макрона в Сессон-Севинье.

Президент отметил "накопление угроз", заставляющих Францию реагировать. Также он сообщил о запуске обновления стратегического обзора приоритетов французской обороны и призвал к "европейскому стратегическому пробуждению".

"Давайте не будем обманывать себя. Конфликт в Украине не истечет завтра или послезавтра", — сказал Макрон.

Он отметил невозможность соблюдения мира и безопасности в Европе "без европейцев и без переговоров между европейцами".

Он также сообщил о вызове, который сегодня состоит в том, чтобы дать Украине возможность выстоять и вступить в любые будущие переговоры с позиции силы.

"А завтра, когда боевые действия прекратятся, вызов будет заключаться в том, чтобы дать Украине гарантии против любого возвращения к войне на ее территории, а также гарантии нашей безопасности", — сказал президент Франции.

Напомним, в своей речи президент Франции Эмманюэль Макрон также говорил о важности обеспечения Украины необходимыми гарантиями после прекращения боевых действий, чтобы предотвратить повторение войны на ее территории.