Макрон оголосив план мобілізації молодих добровольців: що він повідомив

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про проєкт мобілізації більшої кількості молодих добровольців для підтримки збройних сил у разі потреби.

Про це повідомляє видання Le Monde із повиланням на промову Макрона у Сессон-Севіньє.

Президент наголосив на "накопиченні загроз", що змушують Францію реагувати. Також він повідомив про запускання оновлення стратегічного огляду пріоритетів французької оборони і закликав до "європейського стратегічного пробудження".

"Давайте не будемо обманювати себе. Конфлікт в Україні не закінчиться завтра або післязавтра", - сказав Макрон.

Він наголосив на неможливості дотримання миру і безпеки в Європі "без європейців і без переговорів між європейцями".

Він також повідомив про виклик, який сьогодні полягає в тому, щоб дати Україні можливість вистояти і вступити в будь-які майбутні переговори з позиції сили.

"А завтра, коли бойові дії припиняться, виклик буде полягати в тому, щоб дати Україні гарантії проти будь-якого повернення до війни на її території, а також гарантії нашої власної безпеки", - сказав президент Франції.

Нагадаємо, у своїй промові президент Франції Емманюель Макрон також казав про важливість забезпечення України необхідними гарантіями після припинення бойових дій, щоб запобігти повторенню війни на її території.