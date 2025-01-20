Україна може готувати новий наступ: експерт аналізує слова Сирського

Експерт також висловив думку щодо можливих перемовин між Україною та Росією, наголосивши, що пауза в бойових діях може вплинути на обидві сторони по-різному.

Військовий аналітик, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що заява головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про неможливість виграти війну в обороні може свідчити про підготовку наступальної операції України.

Про це він розповів в ефірі “24 Каналу”.

“Ці дві останні речі дають нам передчуття, що ми плануємо якісь дії. Якісь наступальні, швидше за все, дії. Інакше інтерпретувати слова пана Сирського важко”, – зазначив Гетьман.

Про паузу у бойових діях

Експерт також висловив думку щодо можливих перемовин між Україною та Росією, наголосивши, що пауза в бойових діях може вплинути на обидві сторони по-різному.

“Ворог має тактичну ініціативу, ворог має чисельну перевагу. У нас є певні проблеми з комплектацією наших підрозділів, які ведуть на лінії фронту. Росіяни поки що не хочуть йти на будь-які призупинення. Вони не хочуть паузи, адже припускають, що це додаткова кількість зброї, яку мають нам передати наші партнери”, – пояснив Гетьман.

Водночас він зауважив, що коротка пауза у бойових діях може бути вигідною для України: “Коротка пауза на декілька тижнів – це піде на користь нам. А довга пауза на кілька місяців піде на користь росіянам”.

Експерт додав, що можливий тиск на Росію з боку міжнародної спільноти, зокрема нової адміністрації США, також може змінити розклад сил на користь України.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський дав велике інтерв'ю в ефірі ТСН.Тиждень кореспонденту Андрію Цаплієнку, в якому розповів про наслідки ударів по російській території, оборону Покровська та захист від російської балістичної ракети “Орешнік”.