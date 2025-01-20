Почему Трамп в речи не упомянул Украину: экс-глава МИД ответил

Нужно ли искать "зраду" в замысле президента США?

Американский президент Дональд Трамп в своей инаугурационной речи 20 января не упомянул Украину, ведь действовал по логике главы Соединенных Штатов говорить исключительно о своей стране.

Экс-глава МИД Павел Климкин сказал об этом во время телемарафона.

Он пояснил, что для Вашингтона война в Украине одновременно как проблема, так и вызов.

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"Кто-то из моих американских друзей специально посчитал, что Трамп 34 раза на разных митингах сказал, что он однозначно будет над этим работать. Это действительно вопрос уважения для него. Я переживаю, что Путин в смысле "дзюдо" будет пытаться это использовать... Мы знаем, что команда Трампа работает над звонком Путину. Он не фанат компромиссов...» — объяснил Климкин.

Бывший глава МИД Украины отметил, что 47 президент США хочет закончить войну в Украине и показать миру, как спас его от Третьей мировой.

"Ему хочется быть Трампом-миротворцем. Он прекрасно понимает спрос на мир, который есть в мире", — добавил Климкин.

По мнению эксперта, Трамп точно не будет казаться на этом пути, потому что не может выглядеть слабым. В то же время, то, что американский президент не упомянул в своей речи 20 января Украину не нужно считать "изменной".

"Здесь не нужно искать "зраду", логика речи — говорить только о США. Трамп говорил только о США", — добавил Климкин.

Напомним, в своей речи новый, 47 президент США Дональд Трампрассказал, какие указы подпишет в первую очередь.

Он также пообещал покорить Марс, но не сказал ни слова об Украине. Ранее ТСН.ua собрал основные положения речи Трампа.

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