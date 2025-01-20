Маску нашли должность в правительстве США

Рамасвами планирует представить свою кандидатуру на должность губернатора штата Огайо.
Республиканец бывший кандидат в президенты США и биотехнологический предприниматель Вивек Рамасвами уходит из департамента правительственной эффективности (DOGE), который возглавит Илон Маск.
Об этом 20 января говорится в Washington Post.
"Рамасвами сделал этот шаг перед тем, как подать заявку на должность губернатора Огайо в начале следующей недели", — сообщает Washington Post со ссылкой на анонимный источник.
Собеседник сообщил изданию, что решение Рамасвами не связано с разногласиями во взглядах с Маском.
Увольнение Рамасвами вызвано тем, что он не сможет одновременно баллотироваться в должность губернатора и быть сопредседателем ведомства.
Ранее говорилось, что бизнесмен и самый богатый человек мира Илон Маск и Вивек Рамасвами должны были возглавить новое министерство при администрации Дональда Трампа.
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