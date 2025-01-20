Маску знайшли посаду в уряді США

Рамасвамі планує подати свою кандидатуру на посаду губернатора штату Огайо.

Республіканець колишній кандидат у президенти США та біотехнологічний підприємець Вівек Рамасвамі йде з департаменту урядової ефективності (DOGE), який очолить Ілон Маск.

Про це 20 січня йдеться у Washington Post.

"Рамасвамі зробив цей крок перед тим, як подати заявку на посаду губернатора Огайо на початку наступного тижня", — повідомляє Washington Post із посиланням на анонімне джерело.

Колишній кандидат у президента США Вівек Рамасвамі

Співрозмовник повідомив виданню, що рішення Рамасвамі не пов’язане з розбіжностями в поглядах з Маском.

Звільнення Рамасвамі викликане тим, що він не зможе одночасно балотуватись на посаду губернатора та бути співголовою відомства.

Раніше йшлося про те, що бізнесмен та найбагатша людина світу Ілон Маск і Вівек Рамасвамі мали очолити новостворене міністерство при адміністрації Дональда Трампа.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО! ІНАВГУРАЦІЯ ТА ПЕРША ПРОМОВА ТРАМПА

Читайте також: