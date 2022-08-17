Полив растений: как улучшить качество воды

Для хорошего роста растений на огороде и саду очень важную роль играет вода. Часто ее качество не самое лучшее. Как улучшить воду для поливки — читайте в материале ТСН.ua.

Опытные садоводы и огородники не советуют поливать грядки и растения в саду водой из-под крана. Прежде всего, это объясняется тем, что она щелочная, поэтому вам придется подкармливать культуры гораздо чаще.

Также полив растений обычной водой из-под крана приводит к тому, что нужно их постоянно пересаживать. Только так они будут получать все необходимые питательные вещества.

Часто вода из под крана в Украине содержит в своем составе много железа. А это может приводить даже к фосфорной голодовке. Что делать в случае, если у вас нет возможности использовать другую жидкость для поливки? Рекомендовано отстаивать такую воду минимум двое суток.

Особенно важно улучшение качества воды для поливки тех растений, которые растут на улице в кашпо или горшках. Они имеют доступ к ограниченному количеству земли, поэтому, если поливать их плохой водой, могут перестать расти и развиваться.

Чтобы проверить качество воды и понять, каких питательных веществ ей не хватает, следует использовать специальные тест-полоски изменения pH. Они продаются в любом цветочном магазине.

Если вы увидели, что уровень pH высокий, жидкость придется подкислять дополнительно. Для этого можно добавлять разные вещества: