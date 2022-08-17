Поливання рослин: як покращити якість води

Для гарного зростання рослин на городі та в саду дуже важливу роль відіграє вода. Часто її якість не найкраща. Як покращити воду для поливання рослин - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Досвідчені садівники та городники не рекомендують поливати грядки та рослини в саду водою з-під крану. Насамперед, це пояснюється тим, що вона лужна, тому вам доведеться підгодовувати культури значно частіше.

Також поливання рослин звичайною водою з-під крану призводить до того, що потрібно їх постійно пересаджувати. Тільки так вони будуть отримувати всі необхідні поживні речовини.

Часто вода з-під крану в Україні містить в своєму складі багато заліза. А це може призводити навіть до фосфорного голодування. Що робити в випадку, якщо ви не маєте можливості використовувати іншу рідину для поливання? Рекомендовано відстоювати таку воду мінімум дві доби.

Особливо важливе покращення якості води для поливання тих рослин, які ростуть надворі у кашпо або горщиках. Вони мають доступ до обмеженної кількості землі, а тому, якщо поливати їх поганою водою, можуть перестати рости та розвиватися.

Щоб перевірити якість води та зрозуміти, яких саме поживних речовин їй не вистачає, варто використовувати спеціальні тест-смужки зміни pH. Вони продаються в будь-якому квітковому магазині.

Якщо ви побачили, що рівень pH високий, рідину доведеться підкислювати додатково. Для цього можна додавати різні речовини: