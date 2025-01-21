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Враг запустил ударные дроны: названа траектория движения

Враг запустил ударные дроны: названа траектория движения

Половина Украины покраснела из-за вражеских беспилотников / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Россияне продолжают надоедать украинцам ночью.

В ночь на 21 января 2024 года россияне запустили против украинцев ряд ударных дронов.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

  • БПЛА над Киевом, курс южный.

  • БПЛА в центральной части Черниговщины, курс юго-западный.

  • БпЛА в Сумской области, курс юго-западный.

  • БПЛА на границе Полтавщины и Днепропетровщины, курс западный.

  • БпЛА над Кременчугским водохранилищем, курс южный.

  • БПЛА в центральной части Харьковщины, курс западный.

  • БпЛА в северной и восточной части Николаевщины, курс западный.

  • БПЛА на границе Николаевщины и Одесщины, курс северо-западный.

Напомним, 18 января российские кафиры в очередной раз совершили массированную атаку по Киевской области. В результате падения обломков повреждены три частных дома, забор, четыре транспортных средства и хозяйственные здания.

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