Враг запустил ударные дроны: названа траектория движения

В ночь на 21 января 2024 года россияне запустили против украинцев ряд ударных дронов.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

БПЛА над Киевом, курс южный.

БПЛА в центральной части Черниговщины, курс юго-западный.

БпЛА в Сумской области, курс юго-западный.

БПЛА на границе Полтавщины и Днепропетровщины, курс западный.

БпЛА над Кременчугским водохранилищем, курс южный.

БПЛА в центральной части Харьковщины, курс западный.

БпЛА в северной и восточной части Николаевщины, курс западный.

БПЛА на границе Николаевщины и Одесщины, курс северо-западный.

Также читайте Под Киевом нашли боевую часть вражеского беспилотника "Герань-2": фото

Напомним, 18 января российские кафиры в очередной раз совершили массированную атаку по Киевской области. В результате падения обломков повреждены три частных дома, забор, четыре транспортных средства и хозяйственные здания.

Читайте также: