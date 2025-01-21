Враг запустил ударные дроны: названа траектория движения

Россияне продолжают надоедать украинцам ночью.
В ночь на 21 января 2024 года россияне запустили против украинцев ряд ударных дронов.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
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БПЛА над Киевом, курс южный.
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БПЛА в центральной части Черниговщины, курс юго-западный.
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БпЛА в Сумской области, курс юго-западный.
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БПЛА на границе Полтавщины и Днепропетровщины, курс западный.
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БпЛА над Кременчугским водохранилищем, курс южный.
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БПЛА в центральной части Харьковщины, курс западный.
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БпЛА в северной и восточной части Николаевщины, курс западный.
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БПЛА на границе Николаевщины и Одесщины, курс северо-западный.
Напомним, 18 января российские кафиры в очередной раз совершили массированную атаку по Киевской области. В результате падения обломков повреждены три частных дома, забор, четыре транспортных средства и хозяйственные здания.
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