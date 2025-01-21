Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

Мапу бойових дій оновлено.

Ворог просунувся у Дворічній, Великій Новосілці.

Про це інформує аналітичний канал Deep State.

Також росіяни просунулися біля Надії, Успенівки та Слов'янки.

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Раніше повідомлялося, що українські війська відбили втрачені позиції поблизу Часового Яру та Торецька. Водночас російські війська продовжуть наступальні дії. Більше про це читайте у новині.

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