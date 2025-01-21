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Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

Росіяни намагаються рухатися вперед. / Фото: Associated Press

Росіяни продовжують наступати.

Мапу бойових дій оновлено.

Ворог просунувся у Дворічній, Великій Новосілці.

Про це інформує аналітичний канал Deep State.

Також росіяни просунулися біля Надії, Успенівки та Слов'янки.

Раніше повідомлялося, що українські війська відбили втрачені позиції поблизу Часового Яру та Торецька. Водночас російські війська продовжуть наступальні дії. Більше про це читайте у новині.

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