Стало известно, где продвинулся враг – Deep State

Карта боевых действий обновлена.

Враг продвинулся в Двухлетней, Великой Новоселке.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

Также россияне продвинулись у Надежды, Успеновки и Славянки.

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Ранее сообщалось, что украинские войска отразили утраченные позиции вблизи Временного Яра и Торецкая. В то же время, российские войска продолжат наступательные действия. Больше об этом читайте в новости.

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