Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Стало известно, где продвинулся враг – Deep State

Стало известно, где продвинулся враг – Deep State

Россияне пытаются двигаться вперед. / Фото: Associated Press

Россияне продолжают наступать.

Карта боевых действий обновлена.

Враг продвинулся в Двухлетней, Великой Новоселке.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

Также россияне продвинулись у Надежды, Успеновки и Славянки.

Ранее сообщалось, что украинские войска отразили утраченные позиции вблизи Временного Яра и Торецкая. В то же время, российские войска продолжат наступательные действия. Больше об этом читайте в новости.

Читайте также:

Взрывы произошли после отмены тревоги: очевидцы рассказали ТСН об атаке РФ

Взрывы произошли после отмены тревоги: очевидцы рассказали ТСН об атаке РФ

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация