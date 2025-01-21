Стало известно, где продвинулся враг – Deep State

Россияне продолжают наступать.
Карта боевых действий обновлена.
Враг продвинулся в Двухлетней, Великой Новоселке.
Об этом сообщает аналитический канал Deep State.
Также россияне продвинулись у Надежды, Успеновки и Славянки.
Ранее сообщалось, что украинские войска отразили утраченные позиции вблизи Временного Яра и Торецкая. В то же время, российские войска продолжат наступательные действия. Больше об этом читайте в новости.
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