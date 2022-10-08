Шесть симптомов, которые не следует игнорировать: сразу обращайтесь к врачу

Иногда легкое ухудшение самочувствия не вызывает серьезных опасений. Поэтому люди не спешат обращаться к врачу. Читайте на сайте ТСН.ua, какие симптомы организма не стоит игнорировать.
Не игнорируйте изменения в своем организме, ведь они могут предупреждать об опасных состояниях. Врач семейной медицины Мария Вороненко в своем Telegram-канале рассказала о шести симптомах, которые нельзя игнорировать.
Теряете вес без причины
Как правило, похудение без особого труда звучит как мечта. Однако на самом деле такое состояние сигнализирует о серьезных проблемах со здоровьем.
Если человек теряет за короткий срок (6-12 месяцев) более 4 кг или 5% своего веса, лучше пойти на консультацию к врачу.
Немедленная консультация специалиста необходима, если вы теряете вес (свыше 2-3 кг) за один месяц.
Постоянно повышенная температура тела
У здорового человека температура тела должна составлять 36,6 градуса. В некоторых случаях возможно ее незначительное повышение — 36,8-36,9 градуса. К примеру, во время критических дней у женщин.
Однако если вы заметили, что повышенная температура тела держится длительный период времени и она не является следствием простуды или вируса, следует немедленно обратиться к врачу.
Появляется одышка
При ожирении или перепадах температуры у человека может появляться одышка. Также она является нормой физических нагрузок.
Но если вы заметили, что одышка начала появляться без видимых причин, это может указывать на какую-то патологию. В таком случае лучше обратиться к врачу.
Сбой в работе кишечника
При появлении таких симптомов сразу обратитесь к врачу:
- постоянный запор или диарея;
- черный стул, примеси крови;
- постоянное желание дефекации.
От малого количества пищи появляется чувство сытости
Если раньше ваши порции пищи были больше и вы чувствовали сытость, но теперь начали замечать, что порции стали меньше, стоит обратиться к специалисту. Этот симптом медики называют "раннее насыщение" и он часто сопровождается тошнотой, вздутием живота, рвотой, потерей массы тела в короткие сроки.
Вспышки света в глазах
Иногда вспышки света в глазах или яркие пятна появляются при приступе мигрени. Но если головной боли у вас нет, но симптомы продолжают повторяться – это может быть симптомом отслойки сетчатки. Нужно немедленно записаться на прием к врачу.