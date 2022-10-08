Шесть симптомов, которые не следует игнорировать: сразу обращайтесь к врачу

Иногда легкое ухудшение самочувствия не вызывает серьезных опасений. Поэтому люди не спешат обращаться к врачу. Читайте на сайте ТСН.ua, какие симптомы организма не стоит игнорировать.

Не игнорируйте изменения в своем организме, ведь они могут предупреждать об опасных состояниях. Врач семейной медицины Мария Вороненко в своем Telegram-канале рассказала о шести симптомах, которые нельзя игнорировать.

Теряете вес без причины

Как правило, похудение без особого труда звучит как мечта. Однако на самом деле такое состояние сигнализирует о серьезных проблемах со здоровьем.

Если человек теряет за короткий срок (6-12 месяцев) более 4 кг или 5% своего веса, лучше пойти на консультацию к врачу.

Немедленная консультация специалиста необходима, если вы теряете вес (свыше 2-3 кг) за один месяц.

Постоянно повышенная температура тела

У здорового человека температура тела должна составлять 36,6 градуса. В некоторых случаях возможно ее незначительное повышение — 36,8-36,9 градуса. К примеру, во время критических дней у женщин.

Однако если вы заметили, что повышенная температура тела держится длительный период времени и она не является следствием простуды или вируса, следует немедленно обратиться к врачу.

Появляется одышка

При ожирении или перепадах температуры у человека может появляться одышка. Также она является нормой физических нагрузок.

Но если вы заметили, что одышка начала появляться без видимых причин, это может указывать на какую-то патологию. В таком случае лучше обратиться к врачу.

Сбой в работе кишечника

При появлении таких симптомов сразу обратитесь к врачу:

постоянный запор или диарея;

черный стул, примеси крови;

постоянное желание дефекации.

От малого количества пищи появляется чувство сытости

Если раньше ваши порции пищи были больше и вы чувствовали сытость, но теперь начали замечать, что порции стали меньше, стоит обратиться к специалисту. Этот симптом медики называют "раннее насыщение" и он часто сопровождается тошнотой, вздутием живота, рвотой, потерей массы тела в короткие сроки.

Вспышки света в глазах

Иногда вспышки света в глазах или яркие пятна появляются при приступе мигрени. Но если головной боли у вас нет, но симптомы продолжают повторяться – это может быть симптомом отслойки сетчатки. Нужно немедленно записаться на прием к врачу.