Смоленск атаковали неизвестные дроны: вспыхнул пожар на авиазаводе

На русский Смоленск была совершена атака неизвестных БПЛА, работало русское ПВО.

Об этом говорится в сообщении в соцсетях.

Один из дронов упал на крышу жилого дома

БПЛА пытались атаковать Смоленский авиационный завод. В городе сейчас несколько пожаров

На одном из предприятий Смоленска — сильный пожар после удара БПЛА, вероятно, что в авиазавод попали.

Напомним, в ночь на 20 января жители Казани сообщали о звуках взрывов над городом.

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