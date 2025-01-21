Сенат проголосовал за Рубио в должности госсекретаря США

Рубио на протяжении 14 лет занимал избранные посты в американском Сенате.

Общее голосование состоялось после того, как Комитет по вопросам международных отношений Сената провел слушания по Рубио, а в понедельник, 20 января, рекомендовал поддержать его кандидатуру.

Об этом пишет Укринформ.

Таким образом, Марк Рубио стал первым членом кабинета Дональда Трампа, утвержденным верхней палатой Конгресса США.

Марко Рубио на протяжении 14 лет занимал избранные должности в американском Сенате, в частности, являлся членом Комитета по международным отношениям и Специального комитета по разведке. Он выступил соавтором закона, запрещающего любому президенту США единолично вывести страну из НАТО.

Напомним, Трамп планирует назначить своим советником по нацбезопасности конгрессмена Майка Волтца.

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