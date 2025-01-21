Етикетки на продуктах: як навчитися "читати", що вони приховують

Етикетки на продуктах часто приховують дуже важливу інформацію, як от справжній склад, наявність трансжирів і цукру. Тому так важливо навчитися правильно їх розшифровувати. Що означає інформація на етикетках продуктів — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Часто покупці звертають увагу лише на термін придатності продукту, коли купують його в магазині. Звичайно, це допоможе вберегтися від зайвого витрачання коштів. Але етикетки можуть розповісти нам набагато більше, якщо знати, як їх правильно читати.
Як правильно "читати" етикетку на продуктах
Дієтологиня Ольга Безугла в своєму інстаграм-акаунті розповіла, на що саме потрібно звертати увагу, коли переглядаєте етикетку товару:
- Звичайно, потрібно обов'язково дивитися на дату виготовлення продукту і термін його придатності.
- Не лінуйтесь переглянути склад продукту — зазвичай виробники вказують інгредієнти від найбільшої до найменшої кількості. Тобто перший компонент — це те, що використали найбільше. Дієтологиня радить дивитися на перші три інгредієнти. Якщо там ви побачите рафіновані злаки чи гідрогелізовані олії, значить продукт нездоровий. Спробуйте натомість обирати товари з цільними інгредієнтами в першій трійці.
- Важливими є і розміри порцій — на етикетці завжди вказують, скільки поживних речовин та калорій міститься в стандартній порції продукту. До речі, це часто рекомендована разова порція. Але зазвичай ми їмо набагато більше, тому варто помножити кількість калорій на кількість порцій, які ви спожили.
- Вміст солі та цукру — ще один важливий момент. При цьому вони містяться не лише в солених чи солодких продуктах, тому варто бути обережними.
- Існують також альтернативні назви трансжирів та цукру, які часто використовують виробники на етикетці. Наприклад, трансжири можуть ховатися під словами: модифікований жир, гідрогенізована олія та жири, спред (мікс тваринного та рослинного жирів), кулінарний жир, жир спеціального призначення, фритюрний жир.
- Обирайте продукти з меншою кількістю компонентів у складі. Якщо перелік великий, то існує більша ймовірність, що туди потраплять стабілізатори і консерванти. Також такий продукт може бути максимально переробленим.
- Позначки "без лактози" і "без глютену" не означають, що продукт корисніший. Такі товари просто виготовляють спеціально для тих людей, які мають непереносимість цих компонентів.
- Позначки "еко" чи "біо" не завжди означають, що продукт дійсно корисний. Завжди спочатку читайте склад на етикетці. Іноді виробники додають їх, щоб товар краще продавався.
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