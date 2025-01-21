Етикетки на продуктах: як навчитися "читати", що вони приховують

Етикетки на продуктах часто приховують дуже важливу інформацію, як от справжній склад, наявність трансжирів і цукру. Тому так важливо навчитися правильно їх розшифровувати. Що означає інформація на етикетках продуктів — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Часто покупці звертають увагу лише на термін придатності продукту, коли купують його в магазині. Звичайно, це допоможе вберегтися від зайвого витрачання коштів. Але етикетки можуть розповісти нам набагато більше, якщо знати, як їх правильно читати.

Як правильно "читати" етикетку на продуктах

Дієтологиня Ольга Безугла в своєму інстаграм-акаунті розповіла, на що саме потрібно звертати увагу, коли переглядаєте етикетку товару:

Звичайно, потрібно обов'язково дивитися на дату виготовлення продукту і термін його придатності. Не лінуйтесь переглянути склад продукту — зазвичай виробники вказують інгредієнти від найбільшої до найменшої кількості. Тобто перший компонент — це те, що використали найбільше. Дієтологиня радить дивитися на перші три інгредієнти. Якщо там ви побачите рафіновані злаки чи гідрогелізовані олії, значить продукт нездоровий. Спробуйте натомість обирати товари з цільними інгредієнтами в першій трійці. Важливими є і розміри порцій — на етикетці завжди вказують, скільки поживних речовин та калорій міститься в стандартній порції продукту. До речі, це часто рекомендована разова порція. Але зазвичай ми їмо набагато більше, тому варто помножити кількість калорій на кількість порцій, які ви спожили. Вміст солі та цукру — ще один важливий момент. При цьому вони містяться не лише в солених чи солодких продуктах, тому варто бути обережними. Існують також альтернативні назви трансжирів та цукру, які часто використовують виробники на етикетці. Наприклад, трансжири можуть ховатися під словами: модифікований жир, гідрогенізована олія та жири, спред (мікс тваринного та рослинного жирів), кулінарний жир, жир спеціального призначення, фритюрний жир. Обирайте продукти з меншою кількістю компонентів у складі. Якщо перелік великий, то існує більша ймовірність, що туди потраплять стабілізатори і консерванти. Також такий продукт може бути максимально переробленим. Позначки "без лактози" і "без глютену" не означають, що продукт корисніший. Такі товари просто виготовляють спеціально для тих людей, які мають непереносимість цих компонентів. Позначки "еко" чи "біо" не завжди означають, що продукт дійсно корисний. Завжди спочатку читайте склад на етикетці. Іноді виробники додають їх, щоб товар краще продавався.

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