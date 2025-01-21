Астрологічний прогноз на 21 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати будь-які справи – вони виявляться вдалими.

Символ дня: пегас.

Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: білий.

Щасливе каміння дня: авантюрин, циркон, олександрит, обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: печінка, кров.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, небезпеки не становлять, але вимагають дотримання режиму та ретельного догляду.

Харчування дня: необхідно відмовитися від усього жирного та смаженого, а також алкоголю, до раціону необхідно включити овочі та ягоди червоного кольору – моркву, буряк, журавлину, гранати – та трав'яні чаї.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Магія та містика дня: можна захищати своє житло від негативу, відвнаджуючи від свого порога недоброзичливо налаштованих людей.

Сни дня: сни нинішньої ночі особливого значення не мають, тому не можна не звертати уваги.

Табу дня: будь-яку подряпину обов'язково потрібно обробити за всіма правилами.

Цитата дня: «Знання не є розумом» (Сократ).

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