Польоти ворожих дронів: де вночі в Україні пролунали вибухи

У ніч проти 21 січня 2025 року ворог знову атакував Україну ударними дронами.

Була оголошена повітряна тривога, працювали засоби ППО.

Зокрема, вибухи пролунали:

Миколаївщина, Кіровоградщина;

Кременчук/р-н (Полтaвщина);

Миргород/р-н;

Хaркiв/р-н;

Суми/р-н;

Дніпропетровщина;

Kиївщина,Житомирщина;

Рiвне/р-н;

Охтирка/р-н (Сyмщина);

Кривий Ріг/р-н;

Обухів/р-н (Kиївщина).

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Нагадаємо, 18 січня російські окупанти вчергове здійснили масовану атаку по Київській області. Внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки, паркан, чотири транспортні засоби та господарчі будівлі.

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