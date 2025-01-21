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Польоти ворожих дронів: де вночі в Україні пролунали вибухи

Польоти ворожих дронів: де вночі в Україні пролунали вибухи

Сирени пролунали в деяких областях України

Ніч була неспокійною.

У ніч проти 21 січня 2025 року ворог знову атакував Україну ударними дронами. 

Була оголошена повітряна тривога, працювали засоби ППО. 

Зокрема, вибухи пролунали:

  • Миколаївщина, Кіровоградщина;

  • Кременчук/р-н (Полтaвщина);

  • Миргород/р-н;

  • Хaркiв/р-н;

  • Суми/р-н;

  • Дніпропетровщина;

  • Kиївщина,Житомирщина;

  • Рiвне/р-н;

  • Охтирка/р-н (Сyмщина);

  • Кривий Ріг/р-н;

  • Обухів/р-н (Kиївщина). 

Нагадаємо, 18 січня російські окупанти вчергове здійснили масовану атаку по Київській області. Внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки, паркан, чотири транспортні засоби та господарчі будівлі.

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