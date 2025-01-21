Польоти ворожих дронів: де вночі в Україні пролунали вибухи

Ніч була неспокійною.
У ніч проти 21 січня 2025 року ворог знову атакував Україну ударними дронами.
Була оголошена повітряна тривога, працювали засоби ППО.
Зокрема, вибухи пролунали:
-
Миколаївщина, Кіровоградщина;
-
Кременчук/р-н (Полтaвщина);
-
Миргород/р-н;
-
Хaркiв/р-н;
-
Суми/р-н;
-
Дніпропетровщина;
-
Kиївщина,Житомирщина;
-
Рiвне/р-н;
-
Охтирка/р-н (Сyмщина);
-
Кривий Ріг/р-н;
-
Обухів/р-н (Kиївщина).
Нагадаємо, 18 січня російські окупанти вчергове здійснили масовану атаку по Київській області. Внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки, паркан, чотири транспортні засоби та господарчі будівлі.
Читайте також:
- Влада Києва назвала точну кількість вбитих балістичною ракетою: що про них відомо
- РФ атакувала балістикою столичну Лук'янівку: які наслідки - ексклюзивне відео ТСН з місця подій
- Тривогу скасували, потім сталися вибухи: очевидці розповіли про атаку на Київ