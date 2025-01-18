Що робити, якщо примусово утримують в ТЦК: відповідь юристів

Юристи пояснили, за яких умов військовозобов'язані можуть бути затримані для мобілізації, а також як захистити свої права в такій ситуації.

В Україні в деяких випадках працівники територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки здійснюють примусове затримання чоловіків та доставлення їх для призову на військову службу.

Юристи роз'яснили, за яких обставин примусове затримання можливе та які дії має вжити військовозобов’язаний у такій ситуації.

Фахівці підкреслили, що в Україні діє воєнний стан і мобілізація, що означає обов'язкову мобілізацію для військовозобов'язаних чоловіків, якщо немає підстав для відстрочки.

Затримання районним ТЦК та СП здійснюється у випадках порушення правил військового обліку, таких як ухилення від призову або відсутність військово-облікових документів. Законність затримання є зафіксованою у статті 262 КУпАП, коли порушення підтверджено, і затримання виконується поліцією.

Працівники ТЦК не мають права на примусове утримання військовозобов’язаних, оскільки їх функції обмежуються обліком та призовом на військову службу. Якщо військовозобов’язаний відмовляється від проходження ВЛК або призову, він може написати письмову відмову та вимагати звільнення.

У разі незаконного затримання потрібно звертатися до поліції із заявою про позбавлення волі. Військовозобов’язані повинні виконувати обов'язки або ж можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за ухилення.

Нагадаємо, в Україні деякі військовозобов'язані мають право на відстрочку від мобілізації. Наприклад, чоловік, який має батька або матір з інвалідністю III групи, може отримати відстрочку за певних умов.

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