Терміново: хто має пройти ВЛК до 5 лютого

Якщо цього не зробити, можливо накладення штрафу та внесення в розшук.
В Україні скасовано статус обмежено придатних до служби для певних категорій громадян. Через це деяким військовозобов'язаним потрібно пройти медичну комісію до 5 лютого.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
В Україні 4 травня 2024 року набрав чинності Закон України № 3621-IX, який вніс зміни до деяких законів щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Однією з важливих змін стало виключення термінів "обмежено придатний до військової служби" та «непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час» із законодавства про військовий обов’язок і службу. Це означає, що громадяни України, які до набрання чинності цього закону були визнані обмежено придатними до військової служби, підлягають повторному медичному огляду.
Всі громадяни, визнані обмежено придатними до військової служби до 4 травня 2024 року, повинні пройти повторний медичний огляд протягом 9 місяців з моменту набрання чинності Законом № 3621, тобто до 4 лютого 2025 року. Це вимога стосується як військовозобов'язаних, так і резервістів.
Процедура медичного огляду визначена через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, де військовозобов’язані повинні звернутися для проходження військово-лікарської комісії. Призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні прибути до цих центрів згідно з мобілізаційними розпорядженнями та повістками, щоб пройти медичний огляд та визначити свою придатність до служби.
Якщо військовозобов'язаний не пройде огляд або не виконає умови повістки, він може бути занесений до списку в розшуку в електронному обліковому документі в мобільному застосунку Резерв+. Відповідно до порушення вимог про проходження медичної комісії, громадяни можуть бути оштрафовані за порушення правил військового обліку.
Також в Україні розвивається цифрова реформа ВЛК, яка дозволить громадянам направляти запити на проходження медичного огляду через мобільний застосунок Резерв+ без необхідності відвідувати територіальні центри комплектування. Цей етап реформи має бути реалізований у січні 2025 року, що спростить та прискорить процес медичних оглядів для військовозобов'язаних.
В результаті огляду замість попереднього статусу "обмежено придатний" можуть бути надані нові категорії, серед яких:
- Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку.
- Непридатні до військової служби з переоглядом (через 6 місяців або 6−12 місяців).
- Тимчасово непридатні (потребують лікування або відпустки для лікування, звільнення від виконання службових обов'язків).
- Придатні лише до служби в окремих військових підрозділах (військові частини забезпечення, ТЦК та СП, вищі військові навчальні заклади, медичні підрозділи, підрозділи логістики, зв'язку, оперативного забезпечення та охорони).
- Придатні до військової служби без обмежень.
Важливо, що відповідно до нового законодавства, навіть особи, які мають право на відстрочку від мобілізації, також зобов'язані пройти військово-лікарську комісію для визначення свого статусу.
Нагадаємо, менш ніж за два місяці запрацює система автоматичного передавання даних з медичних закладів для визначення придатності до військової служби, що відома як цифрова ВЛК.
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