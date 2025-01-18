Терміново: хто має пройти ВЛК до 5 лютого

Якщо цього не зробити, можливо накладення штрафу та внесення в розшук.

В Україні скасовано статус обмежено придатних до служби для певних категорій громадян. Через це деяким військовозобов'язаним потрібно пройти медичну комісію до 5 лютого.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

В Україні 4 травня 2024 року набрав чинності Закон України № 3621-IX, який вніс зміни до деяких законів щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Однією з важливих змін стало виключення термінів "обмежено придатний до військової служби" та «непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час» із законодавства про військовий обов’язок і службу. Це означає, що громадяни України, які до набрання чинності цього закону були визнані обмежено придатними до військової служби, підлягають повторному медичному огляду.

Всі громадяни, визнані обмежено придатними до військової служби до 4 травня 2024 року, повинні пройти повторний медичний огляд протягом 9 місяців з моменту набрання чинності Законом № 3621, тобто до 4 лютого 2025 року. Це вимога стосується як військовозобов'язаних, так і резервістів.

Процедура медичного огляду визначена через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, де військовозобов’язані повинні звернутися для проходження військово-лікарської комісії. Призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні прибути до цих центрів згідно з мобілізаційними розпорядженнями та повістками, щоб пройти медичний огляд та визначити свою придатність до служби.

Якщо військовозобов'язаний не пройде огляд або не виконає умови повістки, він може бути занесений до списку в розшуку в електронному обліковому документі в мобільному застосунку Резерв+. Відповідно до порушення вимог про проходження медичної комісії, громадяни можуть бути оштрафовані за порушення правил військового обліку.

Також в Україні розвивається цифрова реформа ВЛК, яка дозволить громадянам направляти запити на проходження медичного огляду через мобільний застосунок Резерв+ без необхідності відвідувати територіальні центри комплектування. Цей етап реформи має бути реалізований у січні 2025 року, що спростить та прискорить процес медичних оглядів для військовозобов'язаних.

В результаті огляду замість попереднього статусу "обмежено придатний" можуть бути надані нові категорії, серед яких:

Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку. Непридатні до військової служби з переоглядом (через 6 місяців або 6−12 місяців). Тимчасово непридатні (потребують лікування або відпустки для лікування, звільнення від виконання службових обов'язків). Придатні лише до служби в окремих військових підрозділах (військові частини забезпечення, ТЦК та СП, вищі військові навчальні заклади, медичні підрозділи, підрозділи логістики, зв'язку, оперативного забезпечення та охорони). Придатні до військової служби без обмежень.

Важливо, що відповідно до нового законодавства, навіть особи, які мають право на відстрочку від мобілізації, також зобов'язані пройти військово-лікарську комісію для визначення свого статусу.

Нагадаємо, менш ніж за два місяці запрацює система автоматичного передавання даних з медичних закладів для визначення придатності до військової служби, що відома як цифрова ВЛК.

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