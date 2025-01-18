Срочно: кто должен пройти ВЛК до 5 февраля

Если этого не сделать, возможно наложение штрафа и внесение в розыск.

В Украине отменен статус ограниченно пригодных для службы для определенных категорий граждан. Поэтому некоторым военнообязанным нужно пройти медицинскую комиссию до 5 февраля.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В Украине 4 мая 2024 вступил в силу Закон Украины № 3621-IX, который внес изменения в некоторые законы по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Одним из важных изменений стало исключение терминов "ограниченно пригодный к военной службе" и "непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время" из законодательства о воинской обязанности и службе. Это означает, что граждане Украины, которые до вступления в силу этого закона были признаны ограниченно пригодными к военной службе, подлежат повторному медицинскому осмотру.

Все граждане, признанные ограниченно пригодными к военной службе до 4 мая 2024 года, должны пройти повторное медицинское освидетельствование в течение 9 месяцев с момента вступления в силу Закона № 3621, то есть до 4 февраля 2025 года. Это требование касается как военнообязанных, так и резервистов.

Процедура медицинского осмотра определяется через территориальные центры комплектования и социальной поддержки, где военнообязанные должны обратиться для прохождения военно-врачебной комиссии. Призывники, военнообязанные и резервисты должны прибыть в эти центры согласно мобилизационным распоряжениям и повесткам, чтобы пройти медицинское освидетельствование и определить свою пригодность к службе.

Если военнообязанный не пройдет осмотр или не выполнит условия повестки, он может быть занесен в список в розыске в электронном аккаунте в мобильном приложении Резерв+. В соответствии с нарушением требований о прохождении медицинской комиссии, граждане могут быть оштрафованы за нарушение правил военного учета.

Также в Украине развивается цифровая реформа ВЛК, которая позволит гражданам направлять запросы на прохождение медицинского осмотра через мобильное приложение "Резерв+" без необходимости посещать территориальные центры комплектования. Этот этап реформы должен быть реализован в январе 2025 г., что упростит и ускорит процесс медицинских осмотров для военнообязанных.

В результате обзора вместо предыдущего статуса "ограниченно пригодный" могут быть предоставлены новые категории, среди которых:

Непригодны к военной службе с исключением из военного учета. Непригодны к военной службе с пересмотром (через 6 или 6-12 месяцев). Временно непригодны (требуют лечения или отпуска для лечения, освобождения от исполнения служебных обязанностей). Пригодны только для службы в отдельных военных подразделениях (военные части обеспечения, ТЦК и СП, высшие военные учебные заведения, медицинские подразделения, подразделения логистики, связи, оперативного обеспечения и охраны). Подходящие к военной службе без ограничений.

Важно, что согласно новому законодательству даже лица, имеющие право на отсрочку от мобилизации, также обязаны пройти военно-врачебную комиссию для определения своего статуса.

Напомним, менее чем через два месяца заработает система автоматической передачи данных из медицинских учреждений для определения пригодности к военной службе, известная как цифровая ВЛК.

Читайте также: