Протесты в Казахстане: какие города охватили митинги — список

Митинги вспыхивают в новых городах Казахстана.
В Казахстане обостряется ситуация со столкновениями между протестующими и правоохранителями. В целом митинги проходят в 16 городах страны.
О том, в каких городах страны вспыхивают стычки, сообщает телеграмм-канал "Настоящее время", опубликовав карту.
Худшая ситуация наблюдается в крупнейшем городе Казахстана – Алматы. Там противостояние вспыхивает с новой силой: продолжаются митинги, массовые беспорядки и захваты админзданий, в частности, акимата, прокуратуры и бывшей резиденции президента. В Алматы ввели режим чрезвычайного положения.
Список городов, в которых вспыхнули протесты:
- Актобе продолжаются митинги и массовые беспорядки.
- Атырау – митинги;
- Актау – режим чрезвычайного положения и вовлечения;
- Жанаозен – митинги;
- Жезказган – митинги.
- Нур-Султан – действует режим чрезвычайного положения;
- Усть-Камнегорск – митинги и привлечения военных;
- Талдыкорган – митинги. Протестующие попытались свергнуть памятник Назарбаеву;
- Шимкент – митинги;
- Семей – митинги;
- Павлодар – митинги;
- Кокшетау – митинги;
- Костанай – митинги;
- Уральск – митинги;
- Павлодар — бушуют пожары и раздаются взрывы.
Коротко о протестах в стране:
- В Казахстане начались протесты из — за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Во вторник в Алматы произошли столкновения протестующих со стражами порядка, во время которых горели полицейские машины и раздавались выстрелы.
- Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев записал новое обращение к народу , в котором пообещал "действовать жестко". Кроме этого, он заявил, что вступает в должность главы Совета Безопасности. Ранее главой Совбеза был экспрезидент Нурсултан Назарбаев, возглавлявший страну с 1991 по 2019 год.
- Также он сообщил о первых жертвах в результате массовых протестов, которые продолжаются в стране несколько дней. По предварительной информации, жертвами стали правоохранители.
- Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Казахстан в связи с введением чрезвычайного положения с 5 по 19 января из — за массовых протестов.
Что происходит в Казахстане, говорится в материале ТСН.ua.
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