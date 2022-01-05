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Протесты в Казахстане: какие города охватили митинги — список

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Протесты в Казахстане: какие города охватили митинги — список

Associated Press

Митинги вспыхивают в новых городах Казахстана.

В Казахстане обостряется ситуация со столкновениями между протестующими и правоохранителями. В целом митинги проходят в 16 городах страны.

О том, в каких городах страны вспыхивают стычки, сообщает телеграмм-канал "Настоящее время", опубликовав карту.

Худшая ситуация наблюдается в крупнейшем городе Казахстана – Алматы. Там противостояние вспыхивает с новой силой: продолжаются митинги, массовые беспорядки и захваты админзданий, в частности, акимата, прокуратуры и бывшей резиденции президента. В Алматы ввели режим чрезвычайного положения.

Список городов, в которых вспыхнули протесты:

  1. Актобе продолжаются митинги и массовые беспорядки.
  2. Атырау – митинги;
  3. Актау – режим чрезвычайного положения и вовлечения;
  4. Жанаозен – митинги;
  5. Жезказган – митинги.
  6. Нур-Султан – действует режим чрезвычайного положения;
  7. Усть-Камнегорск – митинги и привлечения военных;
  8. Талдыкорган – митинги. Протестующие попытались свергнуть памятник Назарбаеву;
  9. Шимкент – митинги;
  10. Семей – митинги;
  11. Павлодар – митинги;
  12. Кокшетау – митинги;
  13. Костанай – митинги;
  14. Уральск – митинги;
  15. Павлодар — бушуют пожары и раздаются взрывы.
Города Казахстана, охваченные митингами/
Города Казахстана, охваченные митингами/"Настоящее время"

Коротко о протестах в стране:

  • В Казахстане начались протесты из — за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Во вторник в Алматы произошли столкновения протестующих со стражами порядка, во время которых горели полицейские машины и раздавались выстрелы.
  • Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев записал новое обращение к народу , в котором пообещал "действовать жестко". Кроме этого, он заявил, что вступает в должность главы Совета Безопасности. Ранее главой Совбеза был экспрезидент Нурсултан Назарбаев, возглавлявший страну с 1991 по 2019 год.
  • Также он сообщил о первых жертвах в результате массовых протестов, которые продолжаются в стране несколько дней. По предварительной информации, жертвами стали правоохранители.
  • Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Казахстан в связи с введением чрезвычайного положения с 5 по 19 января из — за массовых протестов.

Что происходит в Казахстане, говорится в материале ТСН.ua.

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