Протесты в Казахстане: какие города охватили митинги — список

Митинги вспыхивают в новых городах Казахстана.

В Казахстане обостряется ситуация со столкновениями между протестующими и правоохранителями. В целом митинги проходят в 16 городах страны.

О том, в каких городах страны вспыхивают стычки, сообщает телеграмм-канал "Настоящее время", опубликовав карту.

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Худшая ситуация наблюдается в крупнейшем городе Казахстана – Алматы. Там противостояние вспыхивает с новой силой: продолжаются митинги, массовые беспорядки и захваты админзданий, в частности, акимата, прокуратуры и бывшей резиденции президента. В Алматы ввели режим чрезвычайного положения.

Список городов, в которых вспыхнули протесты:

Актобе продолжаются митинги и массовые беспорядки. Атырау – митинги; Актау – режим чрезвычайного положения и вовлечения; Жанаозен – митинги; Жезказган – митинги. Нур-Султан – действует режим чрезвычайного положения; Усть-Камнегорск – митинги и привлечения военных; Талдыкорган – митинги. Протестующие попытались свергнуть памятник Назарбаеву; Шимкент – митинги; Семей – митинги; Павлодар – митинги; Кокшетау – митинги; Костанай – митинги; Уральск – митинги; Павлодар — бушуют пожары и раздаются взрывы.

Города Казахстана, охваченные митингами/"Настоящее время"

Коротко о протестах в стране:

В Казахстане начались протесты из — за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Во вторник в Алматы произошли столкновения протестующих со стражами порядка , во время которых горели полицейские машины и раздавались выстрелы.

В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Во вторник в Алматы произошли , во время которых горели полицейские машины и раздавались выстрелы. Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев записал новое обращение к народу , в котором пообещал "действовать жестко". Кроме этого, он заявил, что вступает в должность главы Совета Безопасности. Ранее главой Совбеза был экспрезидент Нурсултан Назарбаев, возглавлявший страну с 1991 по 2019 год.

в котором пообещал "действовать жестко". Кроме этого, он заявил, что вступает в должность главы Совета Безопасности. Ранее главой Совбеза был экспрезидент Нурсултан Назарбаев, возглавлявший страну с 1991 по 2019 год. Также он сообщил о первых жертвах в результате массовых протестов, которые продолжаются в стране несколько дней. По предварительной информации, жертвами стали правоохранители.

результате массовых протестов, которые продолжаются в стране несколько дней. По предварительной информации, жертвами стали правоохранители. Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Казахстан в связи с введением чрезвычайного положения с 5 по 19 января из — за массовых протестов.

Что происходит в Казахстане, говорится в материале ТСН.ua.

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