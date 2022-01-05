Президент Казахстана сообщил о первых убийствах во время массовых протестов

По предварительной информации, жертвами стали правоохранители.
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев сообщил о первых жертвах в результате массовых протестов, которые продолжаются в стране несколько дней.
Об этом он заявил в эфире одного из казахских телеканов.
По его словам, во время столкновений погибли сотрудники правоохранительных органов. О каком количестве жертв идет речь, президент Казахстана не сообщил.
"Хотел бы поблагодарить сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Они взяли на себя удар...и, к сожалению, понесут. Искренние соболезнования", — сказал Токаев.
Ранее Токаев записал новое обращение к народу, в котором пообещал "действовать жестко". Кроме этого, он заявил, что вступает в должность главы Совета Безопасности. Ранее главой Совбеза был экспрезидент Нурсултан Назарбаев, возглавлявший страну с 1991 по 2019 год.
Напомним, что в Казахстане начались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Во вторник в Алматы произошли столкновения протестующих со стражами порядка, во время которых горели полицейские машины и раздавались выстрелы.
Что сейчас происходит в Казахстане, говорится в материале ТСН.ua.
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