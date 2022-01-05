Какой б/у автомобиль можно приобрести в Литве 2022 года

Автомобильный кризис серьезно поднял цены на подержанные автомобили в Европе.

Большую часть авторынка Украины занимают автомобили, привезенные из-за границы. Но в наше время уже не все так просто, как было раньше. Автомобильный кризис, нехватка полупроводников и чипов внесли свои изменения в автомобильный рынок – цены растут, а хороших авто становится все меньше.

Автомобильный блоггер из Youtube-канала IGOR IGOREVICH LIVE показал, какие автомобили можно купить в этом году в Литве.

Начнем с семейного автомобиля – Volvo V70. 2009 года автомобиль будет стоить 4 700 евро (примерно 141 000 грн). Двигатель дизельный на – 2.4 литра с АКПП. Пробег немалый – 290 тысяч километров. Здесь вы получите кожаный салон, много опций и легендарную безопасность от шведов. Также, владельцам большой семьи понравится огромный багажник, в который без проблем залезет коляска и многое другое.

Далее рассмотрим популярный среди молодежи автомобиль BMW 5 серии 2006 года. За такую машину придется выложить 5 500 евро (примерно 165 000 грн). На одометре вы увидите цифру – 260 000 километров. Под капотом будет обычный, надежный двигатель – 2.5 дизель, работающий с автоматической коробкой передач. Хотя дизельные двигатели у баварцев достаточно надежные, но с таким пробегом они нуждаются в особом внимании к топливной системе.

Еще один доступный немец – Audi A6 2011 года с турбированным дизельным двигателем – 2.7 литра. Автомобиль с пробегом в 280 тысяч километров стоит – 6 450 евро (около 193 500 грн). Здесь также хорошая комплектация – кожаный салон, датчики света и дождя, ксеноновые фары и хорошая аудио система. Но надо заметить, что у автомобиля передний привод, за версию QUATTRO придется немало доплатить.

Теперь у нас внедорожник Mercedes-Benz – ML 280 CDI. Автомобиль 2006 года имеет 340 тысяч пробега и стоит 6 750 евро (примерно 202 500 грн). В движение его приводит дизельный двигатель на – 3 литра и обычная АКПП. Комплектация полная, все в духе Mercedes. Но надо помнить, что двигатели и АКПП этих автомобилей очень нежные, поэтому при покупке обязательно нужно проверить компрессию и топливный насос высокого давления. Если вы видите, что автомобиль бросает синий дым, это уже первый шаг к ремонту.

И напоследок премиум – Mercedes-Benz S-class 320 CDI. Такой автомобиль 2007 года уже пробежал по европейским дорогам 260 тысяч километров. За такой автомобиль придется выложить 7 тысяч евро (примерно 210 000 грн). Конечно, за эти деньги вы получаете "много машины", в которой опций больше даже чем у современных более бюджетных авто, но надо помнить, что все имеет свойство ломаться, поэтому вполне вероятно, что за свои деньги вы получите довольно много проблем. Двигатель и АКПП точно такие же, как и у ML 280 CDI, поэтому проверять перед покупкой нужно очень хорошо.

Вот эти автомобили очень популярны в нашей стране, как вы видите, стоят они далеко не дешево, к этому нужно добавить доставку и растаможку. Поэтому рассчитывать на идеальный автомобиль за малые деньги из-за границы – не стоит.

Напомним, вам об особенностях регистрации "евробляхи" наоборот : как поставить автомобиль на учет в соседних государствах.