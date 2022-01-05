Президент Казахстану повідомив про перші вбивства під час масових протестів

Президент Казахстану повідомив про перші вбивства під час масових протестів

За попередньою інформацією, жертвами стали правоохоронці.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив про перші жерти внаслідок масових протестів, які триваюють у країні декілька днів.

Про це він заявив в ефірі одного з казахських телеканів.

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За його словами, під час сутичок загинули співробітники правоохороннних органів. Про яку кількість жертв йдеться, президент Казахстану не повідомив.

"Хотів би подякувати співробітникам правоохоронних органів та військовослужбовцям. Вони взяли на себе удар...і, на жаль, зазнають втрат. Щирі співчуття", - сказав Токаєв.

Раніше Токаєв записав нове звернення до народу, в якому пообіцяв "діяти жорстко", Крім цього, він заявив, що вступає на посаду голови Ради Безпеки. Раніше очільником Радбезу був експрезидент Нурсултан Назарбаєв, який очолював країну від 1991-го до 2019 року.

Нагадаємо, що в Казахстані почалися протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із правоохоронцями, під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли.

Що зараз відбувається у Казахстані, йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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