Лукашенко підписав закон про геноцид білорусів: що він передбачає

Лукашенко підписав закон про геноцид білорусів: що він передбачає

У документі білоруським народом названо всіх радянських громадян, які проживали в Білорусі у період 1941-1951 років.

У середу, 5 січня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон “Про геноцид білоруського народу”, який передбачає кримінальну відповідальність за заперечення масового винищення білорусів у роки Другої світової війни та у повоєнний період.

Про це повідомляє державне білоруське агентство БелТА.

Відповідно до підписаного Лукашенком закону передбачено кримінальну відповідальність за публічне заперечення геноциду білоруського народу, наприклад, шляхом розміщення відповідної інформації у ЗМІ чи інтернеті.

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Винуватцями геноциду білорусів названо “нацистських злочинців та їхніх посібників у роки Великої Вітчизняної війни та повоєнний період (до 1951 року)”. Під білоруським народом розуміються всі радянські громадяни, які проживали в тодішній БССР у зазначений період.

На думку творців цього закону, його реалізація повинна згуртувати білоруське суспільство і не допускати “перекручування підсумків Великої Вітчизняної війни”.

Нагадаємо, раніше посольство Білорусі в Україні надіслало МЗС ноту протесту із засудженням участі білоруських опозиціонерів у марші до дня народження Степана Бандери.

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