"Газпром" відновив постачання газу через Україну до Румунії

Газ поставляється до Румунії через міждержавне з'єднання "Орлівка-Ісакча".

Російська компанія "Газпром" відновила поставки природного газу через Україну до Румунії, які були припинені від 1 квітня.

Про це свідчать оперативні дані платформи прозорості "Оператора ГТС України".

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"З початку 2022 року відновилися поставки природного газу через українську ГТС до Румунії. Про це свідчать оперативні дані платформи прозорості "Оператора ГТС України". Газ поставляється до Румунії через точку міждержавного з'єднання "Орлівка-Ісакча", – йдеться у повідомленні.

У пресцентрі "Оператора ГТС України" зазначають, на січень 2022 року заброньовано потужності зазначеного напрямку в обсязі 4,9 млн куб м на добу, тобто загалом майже 152 млн куб м.

Варто відзначити, від квітня минулого року "Газпром" поставляв газ до Румунії в обхід України через Турецький потік.

Зауважимо, транзитна угода між НАК "Нафтогаз України" та російським "Газпромом укладена наприкінці 2019 року строком на п’ять років. Відповідно до неї, передбачається бронювання російською компанією потужностей для транзиту в обсязі по 40 млрд куб. м (109 млн куб. м на добу) у 2021-2024 роках.

Нагадаємо, обсяги прокачування газу через Україну у напрямку Словаччини продовжують швидко скорочуватися. На початку 2022 року транзит перебуває на близькому до мінімального рівня за останній рік.

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