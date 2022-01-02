Транзит газу з України до Словаччини продовжує різко скорочуватись

Транзит газу з України до Словаччини продовжує різко скорочуватись

Загалом за 2021 рік середньодобове прокачування через точку Вельке Капушани склало 76,6 млн куб. м.

Обсяги прокачування газу через Україну у напрямку Словаччини продовжують швидко скорочуватися. На початку 2022 року транзит перебуває на близькому до мінімального рівня за останній рік.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані словацького газотранспортного оператора Eustream у неділю, 2 січня.

"Так, якщо 31 грудня 2021 року відповідна заявка була 83,8 млн куб. м, то на 1 січня 2022 року вона впала до 49,5 млн куб. м, а на 2 січня вже до 35,5 млн куб. м" , – йдеться у повідомленні.

Загалом за 2021 рік середньодобове прокачування через точку Вельке Капушани склало 76,6 млн куб. м.

Також читайте США збільшили постачання газу до Європи на тлі рекордного здорожчання – Bloomberg

У 2021 році менші обсяги добового прокачування українсько-словацьким газотранспортним коридором були наприкінці лютого (24-33 млн куб. м) на тлі рекордної відлиги в Європі паралельно із сильними морозами в Сибіру, ​​на Уралі та Поволжі.

Як відомо, на українському газотранспортному коридорі у 2021-2024 роках діє нове обов'язкове "бронювання" для "Газпрому - 40 млрд куб. м (110 млн куб. м на добу) після 65 млрд куб. м (178 млн куб. м на добу) у 2020 році.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер обговорили збільшення поставок газу до України в рамках робочого візиту Хегера в Україну.

Читайте також: