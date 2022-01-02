Єфросиніна повідомила про хворобу Полякової: "Так шкода"

Виконавиця мала напружений робочий графік.

Українська співачка Оля Полякова останнім часом мала дуже напружений графік.

Так, зірка постійно працювала перед новорічними святами. Як раніше говорила співачка, це гарно вплинуло на її фігуру, адже вона схудла, втім, погано на нервову систему.

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

До слова, артистка опублікувала у своєму Instagram допис, де написала, що головне – це берегти себе.

"Головне не заганятися, навчитися відпочивати. Згадати, що ти в себе одна найдорожча людина, яку треба почути, пожаліти, поберегти, нагородити і похвалити!" - написала Оля.

На цей допис відреагувала й Маша Єфросиніна. Ведуча проговорилася, що Полякова захворіла.

"Так шкода тебе, не можу! Але стільки, скільки ти працювала ці місяці… Одужуй, будь ласка", - написала Маша.

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