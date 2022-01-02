Ефросинина сообщила о болезни Поляковой: "Как жаль"

У исполнительницы был напряженный рабочий график.
У украинской певицы Ольги Поляковой в последнее время был очень напряженный график.
Звезда постоянно работала перед новогодними праздниками. Как раньше говорила певица, это хорошо повлияло на ее фигуру, ведь она похудела, впрочем, плохо на нервную систему.
К слову, артистка опубликовала в своем Instagram пост, где написала, что главное – это беречь себя.
"Главное не загоняться, научиться отдыхать. Вспомнить, что ты у себя один самый дорогой человек, которого надо услышать, пожалеть, поберечь, наградить и похвалить!" – написала Оля.
На этот пост отреагировала и Маша Ефросинина. Ведущая проговорилась, что Полякова заболела.
"Как жаль тебя, не могу! Но столько, сколько ты работала в эти месяцы... Выздоравливай, пожалуйста", — написала Маша.
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