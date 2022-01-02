Ефросинина сообщила о болезни Поляковой: "Как жаль"

У исполнительницы был напряженный рабочий график.

У украинской певицы Ольги Поляковой в последнее время был очень напряженный график.

Звезда постоянно работала перед новогодними праздниками. Как раньше говорила певица, это хорошо повлияло на ее фигуру, ведь она похудела, впрочем, плохо на нервную систему.

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

К слову, артистка опубликовала в своем Instagram пост, где написала, что главное – это беречь себя.

"Главное не загоняться, научиться отдыхать. Вспомнить, что ты у себя один самый дорогой человек, которого надо услышать, пожалеть, поберечь, наградить и похвалить!" – написала Оля.

На этот пост отреагировала и Маша Ефросинина. Ведущая проговорилась, что Полякова заболела.

"Как жаль тебя, не могу! Но столько, сколько ты работала в эти месяцы... Выздоравливай, пожалуйста", — написала Маша.

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