16-летняя дочь Поляковой показала страстные поцелуи с бойфрендом и нарвалась на критику

Фанаты не оценили пост девушки.
Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – Мария – уже не скрывает, что у него есть бойфренд, которого зовут Денисом.
У своем Instagram девушка показала фотографию, на которой изображена со своим любимым. К слову, на фото счастливая Маша страстно целуется с бойфрендом, а Денис тем временем нежно обнимает любимую талию.
"Люблю тебя", — подписала фото Полякова.
Впрочем, фанаты девушки не оценили такую откровенность и начали ее критиковать. Им не понравился бойфренд Марии. Кроме того, они убеждены, что дочь Поляковой на самом деле не любит Дениса.
- Не могу понять: это девушка или парень?
- Это твоя тысячная любовь. После него еще много любви будет.
- Это противно
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