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16-летняя дочь Поляковой показала страстные поцелуи с бойфрендом и нарвалась на критику

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16-летняя дочь Поляковой показала страстные поцелуи с бойфрендом и нарвалась на критику

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

Фанаты не оценили пост девушки.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – Мария – уже не скрывает, что у него есть бойфренд, которого зовут Денисом.

У своем Instagram девушка показала фотографию, на которой изображена со своим любимым. К слову, на фото счастливая Маша страстно целуется с бойфрендом, а Денис тем временем нежно обнимает любимую талию.

Маша Полякова с бойфрендом / © instagram.com/mashapolyakova
Маша Полякова с бойфрендом / instagram.com/mashapolyakova

"Люблю тебя", — подписала фото Полякова.

Впрочем, фанаты девушки не оценили такую откровенность и начали ее критиковать. Им не понравился бойфренд Марии. Кроме того, они убеждены, что дочь Поляковой на самом деле не любит Дениса.

  • Не могу понять: это девушка или парень?
  • Это твоя тысячная любовь. После него еще много любви будет.
  • Это противно

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