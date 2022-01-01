16-летняя дочь Поляковой показала страстные поцелуи с бойфрендом и нарвалась на критику

16-летняя дочь Поляковой показала страстные поцелуи с бойфрендом и нарвалась на критику

Фанаты не оценили пост девушки.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – Мария – уже не скрывает, что у него есть бойфренд, которого зовут Денисом.

У своем Instagram девушка показала фотографию, на которой изображена со своим любимым. К слову, на фото счастливая Маша страстно целуется с бойфрендом, а Денис тем временем нежно обнимает любимую талию.

Маша Полякова с бойфрендом / instagram.com/mashapolyakova

"Люблю тебя", — подписала фото Полякова.

Впрочем, фанаты девушки не оценили такую откровенность и начали ее критиковать. Им не понравился бойфренд Марии. Кроме того, они убеждены, что дочь Поляковой на самом деле не любит Дениса.

Не могу понять: это девушка или парень?

Это твоя тысячная любовь. После него еще много любви будет.

Это противно

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