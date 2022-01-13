Росію звинувачують в енергетичній кризі в Європі

Сховища газу в ЄС заповнені тільки на 51% в порівнянні з приблизно 70% зазвичай.

РФ може збільшити постачання газу, щонайменше, на третину від нинішнього рівня, але вона тримає спотові продажі обмеженими.

Про це заявив глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль, повідомляє Bloomberg.

За даними МЕА, поставки російського газу в Європу скоротилися на 25% в четвертому кварталі 2021 року в порівнянні з минулим роком і знизилися на 22% в порівнянні з допандемічним рівнем.

Також читайте "Газпром" відновив постачання газу через Україну до Румунії

За словами Біроля, через поведінку Росії на європейському газовому ринку існує сильна напруженість, а поточний дефіцит в сховищах в Європейському Союзі в значній мірі пов'язаний з" Газпромом".

Біроль зазначив, що РФ обмежує поставки газу в Європу, в той час як інші постачальники, такі як Норвегія, Алжир і Азербайджан нарощують їх.

"Сховища газу в ЄС заповнені тільки на 51% в порівнянні з приблизно 70% зазвичай. "Газпром" відповідає за половину дефіциту запасів в Європі", - сказав Біроль.

Нагадаємо, 21 грудня ціна на газ оновила історичний максимум, досягнувши 2224 дол. за тисячу кубометрів.

До цього найвищий показник цього року був 5 жовтня, коли ціна на блакитне паливо в Європі досягла 160 євро за МВт-год (майже 2 000 доларів за тисячу кубометрів). Зростання вартості пов'язують із заявою МЗС Німеччини, яка поставила під сумнів швидкий запуск російського газогону "Північний потік-2". Окрім того, "Газпром" не виконав обіцянки про збільшення обсягів газу для закачування до європейських сховищ.

"Вони були впевнені, що ми без їхнього газу не проживемо", - Вітренко про монополію "Газпрому"

Читайте також: