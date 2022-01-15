В России выдвинули условия для увеличения поставок газа в Европу

В России выдвинули условия для увеличения поставок газа в Европу

Новак говорит, что РФ может поставлять больше газа в Европу.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готова увеличить поставки газа в Европу, но только на условиях долгосрочных контрактов.

Об этом сообщают российские ТАСС и Интерфакс.

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Новак говорит, что Москва готова поставлять больше газа в Европу, но должна быть понятна сбытовая политика, поскольку инвестиции в добычу требуют времени, чтобы окупиться. Также он отметил, что РФ всегда выступала за долгосрочные контракты.

"Мы можем поставлять (больше газа в Европу – ред.), у нас огромные ресурсы, но любая добыча – это инвестиционный проект, который требует времени, чтобы проект окупился и привлечь инвестиции. Поэтому должна быть понятна политика сбыта. Мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты, в первую очередь, были той системой энергобезопасности потребителей, которые используют такие энергоносители", – сказал Новак.

Также Новак опроверг заявление главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля о причастности российского "Газпрома" к возникновению энергокризиса в Европе. По мнению Новака, кризис мол возник из-за холодной зимы и высоких потребностей на фоне восстановления экономики.

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