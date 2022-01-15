У Росії висунули умови для збільшення поставок газу до Європи

У Росії висунули умови для збільшення поставок газу до Європи

Новак каже, що РФ може постачати більше газу до Європи.

Віцепрем'єр РФ Олександр Новак заявив, що Росія готова збільшити постачання газу до Європи, але лише на умовах довготермінових контрактів.

Про це повідомляють російські ТАСС та "Інтерфакс".

Також читайте США обговорили з енергокомпаніями постачання газу до ЄС в разі вторгнення РФ до України - ЗМІ

Новак каже, що Москва готова поставляти більше газу до Європи, але має бути зрозуміла збутова політика, оскільки інвестиції у видобуток вимагають час, щоб окупитися. Також він зазначив, що РФ завжди виступала за довгострокові контракти.

"Ми можемо постачати (більше газу до Європи. – ред.), у нас величезні ресурси, але будь-який видобуток – це інвестиційний проєкт, який вимагає часу, щоб проект окупився та залучити інвестиції. Тому має бути зрозумілою політика збуту. Ми завжди виступали за те, щоб довготермінові контракти в першу чергу були тією системою енергобезпеки споживачів, які використовують такі енергоносії", – сказав Новак.

Також Новак заперечив заяву голови Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіха Біроля щодо причетності російського "Газпрому" до виникнення енергокризи в Європі. На думку Новака, криза, мовляв, виникла через холодну зиму і високі потреби на тлі відновлення економіки.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.