Хет-трик Левандовскі допоміг "Баварії" закріпитися в лідерах Бундесліги

"Мюнхенці" накидали суперникам чотири гола.
В рамках 19-го туру німецької Бундесліги "Баварія" на виїзді розгромила "Кельн" з рахунком 0:4.
Рахунок матчу відкрив на 9-й хвилині Роберт Левандовскі. В середині першого тайму Корентен Толіссо подвоїв перевагу "мюнхенців".
У другій половині гри Левандовські забив ще двічі, довівши рахунок до непристойного.
- "Баварія" з 46 очками продовжує одноосібно лідирувати у таблиці Бундесліги. Дортмундська "Боруссія" поступається мюнхенському клубу на шість пунктів. Кельн тепер на восьмій позиції.
- 23 січня команда Юліана Нагельсманна зіграє з "Гертою" на виїзді. "Кельн" 22 числа зустрінеться із "Бохумом".
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