18 січня 2021 року уряд в Україні встановлює тариф на газ / Pexels

США ищут газ для Европы на случай вторжения России в Украину

США ищут газ для Европы на случай вторжения России в Украину

Вашингтон работает над поиском дополнительных объемов природного газа для ЕС, если отношения с Россией будут ухудшаться.

Соединенные Штаты обсуждают с союзниками и партнерами возможность поставок в Европу дополнительного объема газа в случае вторжения России в Украину.

Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы обсуждаем с целым рядом стран и партнеров вероятность нехватки газа", — заявила Псаки.

По ее словам, угроза перебоев в поставках газа через Украину негативно повлияет на рынки природного газа в Европе.

"Поэтому мы привлекаем наших европейских союзников к координации планирования ответных мер, включая то, как использовать имеющиеся у них запасы энергоносителей", — говорит спикер Белого дома.

Также сейчас ЕС работает над поиском дополнительных объемов природного газа из Северной Африки, Ближнего Востока, Азии, а также США.

В свою очередь США ведут переговоры с крупнейшими производителями по всему миру, чтобы увеличить добычу природного газа и распределить его среди европейских покупателей.

Также Вашингтон взаимодействует с основными покупателями и поставщиками СПГ (сжиженного природного газа), чтобы обеспечить возможность его транспортировки в Европу.

"США готовятся к ряду непредвиденных обстоятельств, если произойдет сбой в поставке газа в Европу", — заявила она.

Псаки уверяет, что сокращение российского экспорта природного газа в Европу окажет минимальное влияние на цены в США.

Таким образом Псаки по сути подтвердила информацию The Guardian о том, что США завершают планы перенаправить газ в Европу, если Россия прекратит поставки.

"Чтобы убедиться, что Европа сможет пережить зиму и весну, мы ожидаем, что будем готовы обеспечить альтернативные поставки", — отмечали собеседники издания с администрациии Байдена.

В издании называют подготовку к массовым поставкам газа "частью кампании США и их европейских союзников, чтобы показать Путину единый и последовательный фронт в надежде отговоритьь его от вторжения в Украину".

Напомним, что Джо Байден не исключает введения санкций против Путина.

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