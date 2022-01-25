18 січня 2021 року уряд в Україні встановлює тариф на газ / Pexels

США шукають газ для Європи на випадок вторгнення Росії до України

США шукають газ для Європи на випадок вторгнення Росії до України

Вашингтон працює над пошуком додаткових обсягів природного газу для ЄС, якщо відносини з Росією погіршуватимуться.

Сполучені Штати обговорюють із союзниками та партнерами можливість постачання до Європи додаткового обсягу газу у разі вторгнення Росії до України.

Про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

"Ми обговорюємо з цілою низкою країн і партнерів ймовірність нестачі газу", — заявила Псакі.

За її словами, загроза перебоїв у постачанні газу через Україну негативно вплине на ринки природного газу в Європі.

"Тому ми залучаємо наших європейських союзників до координації планування заходів у відповідь, включаючи те, як використовувати наявні у них запаси енергоносіїв", — говорить спікерка Білого дому.

Також зараз ЄС працює над пошуком додаткових обсягів природного газу з Північної Африки, Близького Сходу, Азії та США.

Своєю чергою США ведуть переговори з найбільшими виробниками у всьому світі, щоб збільшити видобуток природного газу та розподілити його серед європейських покупців.

Також Вашингтон взаємодіє з основними покупцями та постачальниками ЗПГ (зрідженого природного газу), щоб забезпечити можливість його транспортування до Європи.

"США готуються до низки непередбачених обставин, якщо відбудеться збій у постачанні газу до Європи", — заявила вона.

Псакі запевняє, що скорочення російського експорту природного газу в Європу вплине на ціни в США.

Таким чином, Псакі по суті підтвердила інформацію The Guardian про те, що США завершують плани перенаправити газ до Європи, якщо Росія припинить постачання.

"Щоб переконатися, що Європа зможе пережити зиму та весну, ми очікуємо, що будемо готові забезпечити альтернативні поставки", — зазначали співрозмовники видання з адміністрації Байдена.

У виданні називають підготовку до масових постачань газу "частиною кампанії США та їхніх європейських союзників, щоб показати Путіну єдиний і послідовний фронт, сподіваючись відмовити його від вторгнення в Україну".

Нагадаємо, що Джо Байден не виключає запровадження санкцій проти Путіна.

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