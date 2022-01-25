Байден не виключає запровадження санкцій проти Путіна

Байден не виключає запровадження санкцій проти Путіна

Байден наголосив, що вторгнення РФ до України призведе до "величезних глобальних наслідків".

Президент США Джо Байден заявив, що не виключає запровадження персональних санкцій проти президента Росії Володимира Путіна у разі вторгнення військ РФ до України.

Про це пише Bloomberg.

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Байден, відповідаючи на запитання журналістів "Чи розгляне він можливість введення санкцій персонально щодо самого Путіна, якщо Росія вирішить піти на вторгнення в Україну", він відповів "Так".

Окрім цього, американський лідер наголосив, що вторгнення РФ до України призведе до "величезних глобальних наслідків".

Варто зазначити, що США внесли до Конгресу та Сенату США вже низку законопроєктів, які спрямовані на введення санкцій проти Росії та особисто Володимира Путіна, якщо РФ наважиться напасти на Україну. Так, днями голова Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс розробив новий пакет санкції проти РФ, які передбачають обмеження експорту російської сировини та збройний експорт.

Перед тим конгресмен-республіканець Джим Бенкс представив новий проєкт санкцій щодо Росії через її агресію проти України. У переліку - посадовці, силовики та кремлівські пропагандисти. Зокрема, речник російського президента Дмитро Пєсков, прем'єр-міністр Михайло Мішустін, мер Москви Сергій Собянін, міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко, журналіст Володимир Соловйов.

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