Російський ринок акцій обвалився через загрозу західних санкцій

Падіння індексу МосБіржі стало рекордним від травня 2020 року.

У понеділок, 13 грудня, на тлі геополітичної напруженості, зумовленої загрозою російського вторгнення в Україну, ринок акцій РФ прискорив падіння.

Про це свідчать показники на сайті Московської біржі.

За підсумками торгів індекс МосБіржі впав до 3618,31 пункту (-3,8%, вранці індекс піднімався вище 3794 пункту), індекс РТС - до 1548,09 пункту (-4%). Ціни більшості "блакитних фішок" на "Московській біржі" знизилися в межах 7,2%.

Падіння індексу МосБіржі стало рекордним від 4 травня 2020 року.

Російський ринок акцій має проблеми з початку листопада. Експерти пов'язують падіння із геополітичною напруженістю та загрозою західних санкцій у разі агресії РФ проти України.

За словами аналітика компанії "Велес Капітал" Олени Кожухової в коментарі “Интерфаксу”, у "Великій сімці" на минулих вихідних попередили про "масштабні наслідки" для РФ, якщо відбудеться російське вторгнення.

Окрім того, акції "Газпрому" упали через висловлювання представників США та Європи, пов'язаних з перспективами запуску "Північного потоку 2". Зокрема, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що трубопровід поки що не може бути введений в експлуатацію до ЄС, оскільки не відповідає вимогам енергетичного законодавства.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки розглядають новий пакет санкцій проти Росії для запобігання можливого нападу РФ на Україну. Він може передбачати відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, яку використовують банки по всьому світу.

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