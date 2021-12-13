В Україні посилили охорону мостів та електростанцій — заява Міноборони

В Україні посилили охорону мостів та електростанцій — заява Міноборони

Понад 1000 військовослужбовців ЗСУ та сотні одиниць військової техніки цілодобово несуть бойове чергування у системі протиповітряної оборони стратегічних об’єктів.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про посилені заходи, які вживаються для прикриття мостів, ГЕС, АЕС та інших важливих інфраструктурних об’єктів через складну ситуацію біля кордонів України.

Таку заяву опубліковано на сайті Міноборони.

За її словами, Російська Федерація періодично вдається до практики перекидання та накопичення військових підрозділів з метою підтримання напруги в регіоні та тиску на сусідні держави.

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“На теперішній час фіксується поступове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до кордону з Україною”, - заявила заступниця міністра.

Щоб протистояти загрозі, українські військові посилили повітряне прикриття мостів, електростанцій та інших стратегічно важливих об’єктів. Понад 1000 військовослужбовців ЗСУ та сотні одиниць військової техніки цілодобово несуть бойове чергування у системі протиповітряної оборони на загрозливих напрямках.

Також Ганна Маляр зазначила, що після російських навчань до пунктів постійної дислокації повертається лише особовий склад, а військова техніка залишається біля українського кордону. Такими діями, за словами представниці Міноборони, РФ хоче примусити до діалогу "з незручних питань, які є вкрай важливими для РФ".

"Стратегічна ціль – відновлення повного контролю над Україною, а також зрив євроатлантичних прагнень нашої держави", – заявила заступниця міністра.

Нагадаємо, раніше заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія готова використати проти України 100 батальйонних тактичних груп.

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