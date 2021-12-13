Біля Гвінеї пірати взяли в полон моряків

За попередньою інформацією, до полону потрапили 6 моряків.

Поруч з містом Луба - столицею провінції Гвінеї Біоко-Сур (Екваторіальна Гвінея), пірати атакували контейнеровоз, а моряків взяли в полон.

Про це пише Dryad Global.

За інформацією порталу, до полону піратів потрапили шість членів корабля.

Також повідомляється, що загальна кількість випадків взяття в полон піратами у поточному році досягла 10. До полону піратів за рік потрапили 76 моряків.

Наразі деталей інциденту немає.

Як повідомлялося раніше, в Україні вперше розкрито злочин проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Тоді українцю, який за даними слідства, брав участь у захопленні судна в Індійському океані, повідомили про підозру.