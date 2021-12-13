Возле Гвинеи пираты взяли в плен моряков

По предварительной информации, в плен попали 6 моряков.

Рядом с городом Луба – столицей провинции Гвинеи Биоко-Сур (Экваториальная Гвинея), пираты атаковали контейнеровозы, а моряков взяли в плен.

Об этом пишет Dryad Global.

По информации портала, в плен пиратов попали шесть членов корабля.

Также сообщается, что общее количество случаев взятия в плен пиратами в текущем году достигло 10. В плен пиратов за год попали 76 моряков.

Пока деталей инцидента нет.

Как сообщалось ранее, в Украине впервые раскрыто преступление против мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Тогда украинцу, который, по данным следствия, участвовал в захвате судна в Индийском океане, сообщили о подозрении.