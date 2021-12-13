Анна Саливанчук коротко подстриглась и сменила цвет волос

Звезда сменила свой имидж.

Известная украинская актриса Анна Саливанчук в последнее время часто экспериментирует со своими прическами.

В частности, звезда долгое время ходила с длинными волосами, затем нарастила себе африканские кудри, позже состригла их. Теперь же Анна решила подстричь свои волосы и немного сменить их цвет.

Анна Саливанчук коротко подстриглась / instagram.com/salivanchuk.anna

"Состригла уже свои волосы, а не нарощенные. Да, не так кардинально, но уж очень хотела этого. Надеюсь, в будущем смогу еще короче подстричься", — поделилась звезда.

Анна Саливанчук коротко подстриглась / instagram.com/salivanchuk.anna

Кстати, новую прическу актрисы уже и оценил ее сын Глеб. Мальчик сказал маме, что "она очень красивая и ей подходит такая длина волос".

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