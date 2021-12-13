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Анна Саліванчук коротко підстриглася та змінила колір волосся

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Анна Саліванчук коротко підстриглася та змінила колір волосся

Анна Саліванчук в купальнику / instagram.com/salivanchuk.anna

Зірка дещо змінила свій імідж.

Відома українська акторка Анна Саліванчук останнім часом часто експериментує зі своїми зачісками.

Зокрема, зірка тривалий час ходила з довгим волоссям, потім наростила собі африканські кучері, пізніше зістригла їх. Тепер же Анна вирішила підстригти своє волосся та трішки змінити їхній колір.

Анна Саліванчук коротко підстриглась / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саліванчук коротко підстриглась / instagram.com/salivanchuk.anna

"Зістригла вже своє волосся, а не нарощене. Так, не так кардинально, але вже дуже хотіла цього. Сподіваюся, у майбутньому зможу ще коротше підстригтися", - поділилась зірка.

Анна Саліванчук коротко підстриглась / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саліванчук коротко підстриглась / instagram.com/salivanchuk.anna

До речі, нову зачіску акторки вже й оцінив її син – Гліб. Хлопчик сказав мамі, що "вона дуже гарна, і їй личить така довжина волосся".

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