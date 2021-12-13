Софія Стужук показала, який вигляд мала до пластики 10 років тому

Софія Стужук показала, який вигляд мала до пластики 10 років тому

Блогерка поділилася архівними кадрами.

Відома українська блогерка Софія Стужук поділилася з шанувальниками своїми архівними світлинами.

У сторіс своєї сторінки в Instagram знаменитість розмістила фотографії, на яких зображена 10 років тому.

Софія Стужук зараз / instagram.com/sofia_stuzhuk

Тоді Софія була ще без пластичних операцій. Разом із Стужук на світлині постає й її тітка Анастасія з маленькою донькою.

Софія Стужук до пластики / instagram.com/sofia_stuzhuk

Як зізналася Софія, її тітка багато чого підказувала і ділилася корисною інформацією щодо виховання дітей.

Софія Стужук до пластики / instagram.com/sofia_stuzhuk

Окрім того, відповіла блогерка й на запитання фанів щодо її стосунків з ексчоловіком Саші Бо, блогером Ігорем Пустовітом.

Софія Стужук та Ігор Пустовіт / instagram.com/sofia_stuzhuk

"Як з'ясувалося, у нас багато спільного. Почали спілкуватися у жовтні, потім зустрілися на зніманнях і, відповідно, продовжуємо спілкуватися, як бачите", - зазначила Стужук.

Також вона підтвердила, що закохана, однак не уточнила в кого саме та підкреслила, що першою чергою закохана у себе.

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