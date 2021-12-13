Софія Стужук показала, який вигляд мала до пластики 10 років тому

Блогерка поділилася архівними кадрами.
Відома українська блогерка Софія Стужук поділилася з шанувальниками своїми архівними світлинами.
У сторіс своєї сторінки в Instagram знаменитість розмістила фотографії, на яких зображена 10 років тому.
Тоді Софія була ще без пластичних операцій. Разом із Стужук на світлині постає й її тітка Анастасія з маленькою донькою.
Як зізналася Софія, її тітка багато чого підказувала і ділилася корисною інформацією щодо виховання дітей.
Окрім того, відповіла блогерка й на запитання фанів щодо її стосунків з ексчоловіком Саші Бо, блогером Ігорем Пустовітом.
"Як з'ясувалося, у нас багато спільного. Почали спілкуватися у жовтні, потім зустрілися на зніманнях і, відповідно, продовжуємо спілкуватися, як бачите", - зазначила Стужук.
Також вона підтвердила, що закохана, однак не уточнила в кого саме та підкреслила, що першою чергою закохана у себе.
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