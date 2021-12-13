Грайлива Маша Єфросиніна у червоному спідньому показала струнку фігуру

Ведуча пригадала, як купувала свій перший комплект.

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна продемонструвала прихильникам свою гарну струнку фігуру.

На сторінці в Instagram знаменитість поділилася кадрами, на яких позує у класичному комплекті червоного кольору. Знімки були зроблені під час знімань рекламної кампанії одного відомого білизняного бренду.

instagram.com/mashaefrosinina

З фанами Маша також поділилася, як купувала свій перший червоний комплект:

instagram.com/mashaefrosinina

"Свій перший комплект червоного спіднього я придбала 2002 року, познайомившись зі своїм майбутнім чоловіком! Тоді я мислила приблизно так: не вмієш готувати, бери хлопця червоними труселями! Стоячи в примірочній найдорожчої крамниці спіднього в Києві та дивлячись на цінник мереживної "безсоромності" на собі, я розуміла, що на нього піде вся моя місячна зарплата! Продавчиня побачила на моєму обличчі сумнів і сказала: "Дівчино, зрозумійте, коли на вас червоне спіднє, ви хоч у мішку ходите, у ваших очах та звичках беззастережно буде сексуальність…", - пригадала Єфросиніна.

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