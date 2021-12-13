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У Черкасах біля моста кохання знайшли мертвою 21-річну дівчину

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У Черкасах біля моста кохання знайшли мертвою 21-річну дівчину

Фото: Mandrivnic Cherkasy, Facebook

Дівчина перелізла через огорожу моста.

У Черкасах в парку "Сосновий бір" у понеділок, 13 грудня, о 15:10 знайшли мертвою 21-річну дівчину. 

Про це у Facebook повідомив директор КП "Дирекція парків" Сергій Рубан.

Посадовець пояснив, що міст кохання був зачинений, проте дівчина ймовірно перелізла через огорожу та зістрибнула з нього. 21-річна загинула на місці події. 

"Цього тижня КП "Дирекція парків" звернеться з листом до Черкаської міської ради, в якому проситимем передбачити в кошти для убезпечення мосту", - повідомив Сергій Рубан. 

У коментарях до повідомлення смерть дівчини підтвердила також і речниця поліції Черкащини Зоя Вовк. Вона додала, що покійна була з 2000 року народження. 

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