У Черкасах біля моста кохання знайшли мертвою 21-річну дівчину

Дівчина перелізла через огорожу моста.
У Черкасах в парку "Сосновий бір" у понеділок, 13 грудня, о 15:10 знайшли мертвою 21-річну дівчину.
Про це у Facebook повідомив директор КП "Дирекція парків" Сергій Рубан.
Посадовець пояснив, що міст кохання був зачинений, проте дівчина ймовірно перелізла через огорожу та зістрибнула з нього. 21-річна загинула на місці події.
"Цього тижня КП "Дирекція парків" звернеться з листом до Черкаської міської ради, в якому проситимем передбачити в кошти для убезпечення мосту", - повідомив Сергій Рубан.
У коментарях до повідомлення смерть дівчини підтвердила також і речниця поліції Черкащини Зоя Вовк. Вона додала, що покійна була з 2000 року народження.
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